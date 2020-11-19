Українські кінотеатри на межі закриття. Вони й досі не відійшли від весняного нокдауну, а тепер - карантин вихідного дня. Більшість прибутку заклади отримують саме у вікенди, тож там - критична ситуація.

Вдарив карантин і по торговельно-розважальних центрах. Та ще у найгарячішу пору - перед новорічними святами. Чим закінчиться ця карантинно-фінансова драма?

Майже всі каси зачинені, в зонах очікування - порожньо. Так само і в кінозалах, і біля стійки з попкорном, і в коридорах. Такий вигляд зараз мають більшість столичних кінотеатрів. Хоча поодинокі відвідувачі в цьому знаходять особливий шарм.

Володимир, відвідувач кінотеатру:

Мы берем это все в позитив, в преимущество. Можно и держать безопасную дистанцию, с теми, кто в кинотеатре и насладиться фильмами. Насладиться хорошим звуком, картинкой. Смущает немного, но в конце-концов, мы в кинотеатр приходим не за тусовкой а за атмосферой, подержаться за ручки, покушать поп-корна и побыть на тех самых задних рядах.

А от керівники закладів ентузіазму відвідувачів не поділяють. З весни кінотеатри збиткові, а тепер ще й карантин вихідного дня.

Наталія Байдан, генеральний директор мережі кінотеатрів:

Без суботи, та без неділі ми недораховуємося близько 70% наших доходів.

Зараз кінотеатри втрачають до 80 відсотків грошей, це ставить їх на межу закриття. Держава ж поки що допомагає лише обіцянками. І відкидає конкретні пропозиції - наприклад, податкові пільги на час карантину.

Наталія Байдан, генеральний директор мережі кінотеатрів:

Ми звернулися до Уряду з питанням - чи будуть якісь поліпшення для нашого бізнесу, щоб ми змогли вижити? Нам обіцяли багато варіантів, але жоден з них не працює. Жоден! Ми жодної підтримки в уряду не отримали.

У дещо кращій ситуації торговельно-розважальні центри, де й розташована більшість кінотеатрів. Але й вони йдуть "у мінус".

Інна Сотнікова, директорка ТРЦ:

Ми ще не оговталися від першої порції карантину, ще не вийшла на той рівень дохідності, який був у 2019 році.

Кількість відвідувачів скоротилася на 20 відсотків. Експерти прогнозують, що цього року ТРЦ можуть втратити до дванадцяти мільярдів гривень. А через це значно зменшаться відрахування в бюджет, та й можливі скорочення.

Інна Сотнікова, директорка ТРЦ:

Якщо ми увійдемо з цим карантином вихідного дня в прайм-тайм, як кажуть. Тому що новорічні свята - це максимальні економічні показники протягом року - я не певна, що вони нас задовільнять, дозволять достойно закінчити цей рік.

Економісти вже підрахували приблизні втрати національної економіки від карантину вихідного дня.

Андрій Блінов, економіст:

За підрахунками економістів, власне вплив цих трьох вихідних листопада місяця - він спричинить скорочення ВВП на 0,15% - це нібито небагато, але якщо перерахувати, що ВВП складає 4 трильйони гривень - це виходить недоотримання ВВП - 6 мільярдів гривень.

Ну а якщо епідситуація загостриться і карантин продовжать, втрати будуть іще більшими. Повного ж локдауну національна економіка навряд чи витримає.