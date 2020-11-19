МОЗ договаривается о вакцине с шестью компаниями [ Редактировать ]
ПО состоянию на четверг, 19 ноября, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что сейчас ведутся переговоры с шестью компаниями по поставке вакцины от коронавируса в Украину. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.
Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцины от коронавируса, так как за счет одной компании МОЗ не сможет обеспечить вакциной все население страны, говорит министр.
Мы уже на этапе подписания соответствующих документов. Это компания Moderna, мы находимся с ними в переговорах. Я также недавно говорил с главой Минздрава США. Главная тема - это переговоры с компаниями Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson. Кроме того, это английская компания AstraZeneca. Также есть две китайские компании, с которыми мы ведем переговоры.
Читайте также, кто будет в приоритете первого этапа прививки.
по теме
Вакцина от коронавируса американской компании Moderna будет стоить дороже, чем образец разработки Pfizer
Наскільки висока ймовірність повторних заражень коронавірусом, чи справді вдруге хвороба протікає важче, та які ще загрози приховує у собі маловивчений COVID-19?
Безкоштовна вакцина від коронавірусу для 20 відсотків українців - хто оплатить, та коли препарат з'явиться в Україні?
Знаменитый украинский врач после долгой борьбы с коронавирусом скончался
До 7 декабря, Украина подпишет соглашение с глобальным механизмом COVAX по поставке вакцины от коронавируса