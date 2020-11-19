ПО состоянию на четверг, 19 ноября, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что сейчас ведутся переговоры с шестью компаниями по поставке вакцины от коронавируса в Украину. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцины от коронавируса, так как за счет одной компании МОЗ не сможет обеспечить вакциной все население страны, говорит министр.

Мы уже на этапе подписания соответствующих документов. Это компания Moderna, мы находимся с ними в переговорах. Я также недавно говорил с главой Минздрава США. Главная тема - это переговоры с компаниями Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson. Кроме того, это английская компания AstraZeneca. Также есть две китайские компании, с которыми мы ведем переговоры.

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