На Донбасі від ворожих обстрілів постраждав військовослужбовець [ Редактировать ]
За минулу добу один український військовий зазнав поранення внаслідок пострілів у передмісті Авдіївки. Воїна оперативно доправили до медичного закладу. Стан його здоров'я задовільний.
У цьому районі бойовики атакували позиції ЗСУ з гранатомета й стрілецької зброї. А неподалік Мар'їнки виявили роботу ворожого снайпера. Вранці російсько-окупаційні війська здійснили одну збройну провокацію проти українських захисників біля Шумів, застосувавши стрілецьку зброю.
Втрат та поранень серед наших військових немає.
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