Выборы в США: суд отклонил иск штаба Трампа по Филадельфии [ Редактировать ]
Верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором указывается, что в Филадельфии была ограничена возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов.
По мнению юристов, иски едва ли изменят результаты голосования, сообщает NBC News.
Верховный суд штата отменил это решение пятью голосами против двух.
"Мы считаем, что применяемые в настоящем документе положения комиссии были разумными", - говорится в документе суда.
Отмечается, что данные положения позволяли представителям кандидатов следить за тем, как комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с избирательным кодексом.
Ранее сообщалось, что штаб Байдена ответил на заявления Трампа о "сфальсифицированных" выборах.
Также мы писали о том, что Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности США.
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