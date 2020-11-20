Житель Білої Церкви вчинив наругу над державним прапором та пошкодив пам'ятник Героям Небесної Сотні. Монумент встановлений у Парку Слави за кошти, зібрані містянами.

Як з'ясувалося, чоловік був нетверезий і мав не одну судимість за скоєння майнових злочинів. Цього разу за вандалізм йому загрожує до трьох років позбавлення волі.