Вандал пошкодив пам'ятник Героям Небесної Сотні [ Редактировать ]
Житель Білої Церкви вчинив наругу над державним прапором та пошкодив пам'ятник Героям Небесної Сотні. Монумент встановлений у Парку Слави за кошти, зібрані містянами.
Як з'ясувалося, чоловік був нетверезий і мав не одну судимість за скоєння майнових злочинів. Цього разу за вандалізм йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
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