Интернет-магазин Epic Games Store запустил бесплатную раздачу космического симулятора Elite Dengerous. Пользователи могут добавить игру в свою библиотеку с 18:00 19 ноября 2020 года.

ПК-версия космического симулятора Elite Dangerous вышла в декабре 2014 года. Игра запомнилась краудфандинговой кампанией на Kickstarter, в ходе которой на её разработку было собрано почти 1,6 млн фунтов стерлингов.

Отмечается, что Elite Dangerous доступен на мощностях консолей Xbox One, PlayStation 4 и 5 поколения, а также на MacOS. Игра получила положительные отзывы от геймеров.

Читайте также, культовую игру Pong перевыпустили в новом формате. Легендарная видеоигра дала толчок к развитию гейм-индустрии.