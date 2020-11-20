Молдавский политический и государственный деятель, избранный президент Молдовы с 16 ноября 2020 года, Майя Санду назвала свою позицию по Крыму. Об этом сообщает "Европейская правда".

Так политик рассказала о своей позиции по Крыму.

Моя позиция не изменилась...Крым – это часть Украины. Я уважаю территориальную целостность и суверенитет Украины в отношении Крыма. Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом.

На вопрос о том, что думают молдаване о Крыме и о действиях России в Украине и по отношению к Украине Санду ответила:

По-разному думают. Как мы видим по опросам, есть люди, которые разделяют мою точку зрения, и есть те, что думает иначе. Причина в том, что люди получают информацию из разных источников, от различных СМИ. Надо признать, что в Молдове вообще очень мало информации о событиях в Украине. Присутствие украинских СМИ также очень низкое. Зато российские СМИ очень широко присутствуют, и есть немало людей, на которых они влияют. Как результат, у нас общество поделено в отношении Крыма.

Ранее была названа дата саммита Крымской платформы в Киеве.