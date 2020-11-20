День Достоинства и Свободы в Украине ежегодно отмечают 21 ноября. Этот день посвящен двум революциям, которые произошли в Украине - Оранжевой революции, которая была в 2004 году, и Революции Достоинства – в 2013 году.

Праздник имеет статус государственного. Официально он был утвержден в 2014 году указом тогдашнего президента Петра Порошенко, а с 2005-го по 2011 год отмечался как День свободы.

Читайте также Дело Майдана: Венедиктова записала видеообращение

В Украине ко Дню Достоинства и Свободы организовываются образовательные, художественные и просветительские проекты, посвященные теме борьбы за права человека и утверждения государственной независимости страны.

Кроме того, устраивают государственные мероприятия: возложение цветов к памятникам и местам захоронения выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших во время Революции Достоинства и российско-украинской войны.

Читайте также, сколько украинцы будут отдыхать в ноябре.