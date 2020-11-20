Столичные правоохранители получили сообщение о минировании Центрального универмага. Об этом сообщает пресс-служба Нацпоиции.

Полицейские проверяют здание на наличие взрывоопасных предметов, а также эвакуировали всех посетителей и работников.

На линию 102 поступило сообщение о минировании ТРЦ на улице Крещатик, 38. Сейчас посетителей эвакуировали, проводится проверка.

Также правоохранители занимаются поисками псевдоминера.

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