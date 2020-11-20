В Киеве срочно эвакуируют ЦУМ: что произошло [ Редактировать ]
Столичные правоохранители получили сообщение о минировании Центрального универмага. Об этом сообщает пресс-служба Нацпоиции.
Полицейские проверяют здание на наличие взрывоопасных предметов, а также эвакуировали всех посетителей и работников.
На линию 102 поступило сообщение о минировании ТРЦ на улице Крещатик, 38. Сейчас посетителей эвакуировали, проводится проверка.
Также правоохранители занимаются поисками псевдоминера.
Читайте также, в Киеве "заминировали" ТРЦ "Глобус". Его проверили кинологи и взрывотехники, но подозрительных предметов - не нашли.
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