Во вторник, 3 ноября, в Киеве сообщили о заминировании торгового центра "Глобус". Сейчас проходит срочная массовая эвакуация. Об этом сообщили "РБК-Украина" в полиции.

В полиции отметили, что информация проверяется и уже работают кинологи и следственно-оперативная группа.

"Да, подтверждаем", - ответили журналистам на вопрос о том, проверяют ли ТРЦ на наличие бомбы.

Напомним, ранее в Киеве "заминировали" мост Патона.