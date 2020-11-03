В Киеве заминировали ТРЦ "Глобус" [ Редактировать ]
Фото: ТРЦ "Глобус" / 112.ua
Во вторник, 3 ноября, в Киеве сообщили о заминировании торгового центра "Глобус". Сейчас проходит срочная массовая эвакуация. Об этом сообщили "РБК-Украина" в полиции.
В полиции отметили, что информация проверяется и уже работают кинологи и следственно-оперативная группа.
"Да, подтверждаем", - ответили журналистам на вопрос о том, проверяют ли ТРЦ на наличие бомбы.
Напомним, ранее в Киеве "заминировали" мост Патона.
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