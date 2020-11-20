У США перерахували голоси: хто ж переміг на виборах [ Редактировать ]
Перерахунок голосів у США підтверджує переконливу перемогу Джо Байдена. Подарунком для демократа на день народження, який він відзначає сьогодні, стали дані з Джорджії, де Дональд Трамп вперше в історії штату домігся перерахунку бюлетенів.
Результат довів перемогу Байдена з драматичною перевагою у менш як пів відсотка. Демократ допустив можливість подати до суду на нинішню адміністрацію Білого дому за зволікання з передачею влади.
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