У США перерахували голоси: хто ж переміг на виборах

Перерахунок голосів у США підтверджує переконливу перемогу Джо Байдена. Подарунком для демократа на день народження, який він відзначає сьогодні, стали дані з Джорджії, де Дональд Трамп вперше в історії штату домігся перерахунку бюлетенів.

Результат довів перемогу Байдена з драматичною перевагою у менш як пів відсотка. Демократ допустив можливість подати до суду на нинішню адміністрацію Білого дому за зволікання з передачею влади.