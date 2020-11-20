"В понедельник, 20 ноября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" волонтер Наталия Попова обратилась к гражданам страны.

Я хотела обратиться к политикам, министру, стране. Уважаемые граждане, вы должны понять, что приоритетом должно быть спасение жизней врачей, у которых сейчас где-то может не хватать денег. Если мы не будем их сейчас спасать, то уже весной нас, наших детей и родителей будет лечить некому.

"Врача, который пару лет назад спас мне жизнь, мы похоронили несколько дней назад. Еще один врач, из той же неотложной хирургии, сейчас находится в реанимации. И главврачи наших опорных больниц сейчас находятся на лечении ковида в тяжелом состоянии. Мы теряем наших врачей", - сказала она.