В США произошла стрельба: ранены 5 человек [ Редактировать ]
В пятницу, 21 ноября, в торговом центре в Уоууотосе в штате Висконсин произошла стрельба.
По предварительной информации, среди пострадавших есть 3 подростков. Сам стрелок все еще находится в здании с оружием, на месте работает спецназ.
Ранее мы сообщали, что в Вене произошла стрельба у синагоги.
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