ВОЗ спрогнозировали масштабный налет коронавируса на Европу [ Редактировать ]
Европу ждет третья волна коронавируса в случае не принятия шагов к остановке пандемии. Об этом пишет Reuters.
Если не будет построена соответствующая инфраструктура, то территория Европы окажется под еще большим влиянием пандемии.
Они (руководители стран Европы – ред.) упустили возможность создания необходимой инфраструктуры в течение летних месяцев, после того, как взяли под контроль первую волну. Сейчас у нас вторая волна. Если они не построят необходимой инфраструктуры, у нас будет третья волна в начале следующего года.
Отмечается, что в ВОЗ полагают, что в странах Восточной Азии ситуация с коронавирусом обстоит лучше из-за "очень четкой коммуникации" между властями и населением.
Ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать препарат "Ремдесивир" для пациентов с коронавирусом независимо от тяжести заболевания.
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