Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать препарат "Ремдесивир" для пациентов с коронавирусом независимо от тяжести заболевания. Соответствующая рекомендация появилась на сайте ВОЗ.

Эксперты заявили, что в настоящее время "нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов".

Рекомендации ВОЗ против использования препарата были разработаны в сотрудничестве с некоммерческой организацией Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC).

В экспертную группу входили 28 экспертов в области клинической помощи, четверо пациентов и один специалист по этике.

Отметим, что "Ремдесивиром" лечили президента США Дональда Трампа, когда в октябре он заразился коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Украину привезли 14 тысяч флаконов препарата от COVID-19. Всего ожидается закупка более 28 тысяч флаконов.

Также мы писали о том, что в США одобрили первый препарат для лечения коронавируса.