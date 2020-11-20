ВОЗ рекомендовала не использовать "Ремдесивир" [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать препарат "Ремдесивир" для пациентов с коронавирусом независимо от тяжести заболевания. Соответствующая рекомендация появилась на сайте ВОЗ.
Эксперты заявили, что в настоящее время "нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов".
Рекомендации ВОЗ против использования препарата были разработаны в сотрудничестве с некоммерческой организацией Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC).
В экспертную группу входили 28 экспертов в области клинической помощи, четверо пациентов и один специалист по этике.
Отметим, что "Ремдесивиром" лечили президента США Дональда Трампа, когда в октябре он заразился коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Украину привезли 14 тысяч флаконов препарата от COVID-19. Всего ожидается закупка более 28 тысяч флаконов.
Также мы писали о том, что в США одобрили первый препарат для лечения коронавируса.
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