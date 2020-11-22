Современные смартфоны – это действительно шедевры инженерной мысли. Их процессоры мощнее тех, что высадили людей на Луну, а бортовые камеры соперничают с профессиональными "зеркалками" и обладают более высоким разрешением, чем те, которые используются для создания современного кино.

Так почему же мы все не покоряем планеты и не снимаем фильмы?

Что касается космоса, то Илон Маск и NASA уже строят планы по возврату на Луну и покорению других планет Солнечной системы. А что относительно кино, то у нас с вами появились возможности для воплощения этой творческой мечты в реальность благодаря мобильным стедикамам.

Здесь на помощь приходит DJI Osmo Mobile 4. Это универсальный трехосный стабилизатор, который компенсирует дрожание рук, движения тела, тряску и прочие неровности, делая съемочный процесс наиболее плавным, словно снимается на профессиональную фотокамеру.

Технические характеристики:

Тип: мобильный стедикам

Использование: только со смартфонами

Подключение: Bluetooth

Вес: 390 грамм.

Габариты: 163×99,5×46,5 мм (в сложенном виде), 276×119,6×103,6 мм (в развернутом виде).

Работа от аккумулятора: до 15 часов.

Время зарядки: 2 часа 30 минут.

Совместимый вес смартфона: до 300 грамм.

Упаковка

DJI Osmo Mobile 4 упакован в компактную картонную коробочку с изображением самого стабилизатора, а на обратной стороне демонстрируются режимы, в которых может работать устройство.

В комплекте, помимо самого стедикама, идет магнитное кольцо держатель, магнитный зажим для смартфонов, штатив-тринога Grip Tripod, выполняющий роль удлинения рукояти, а также мягкий чехол для транспортировки, ремешок, кабель для зарядки и руководство по эксплуатации.

Дизайн

DJI Osmo Mobile 4 неспроста обладает цифрой 4 в названии – это уже четвертое поколение этого гаджета, но первое, которое официально представлено в Украине.

Новинка крайне похожа на прошлогодний Osmo Mobile 3, за исключением одного большого изменения – магнитного крепления.

OM 4 получил более эргономичное расположение кнопок и новый корпус, который выполнен из очень прочного пластика. Тем не менее, он не кажется дешевым – в руках устройство ощущается, как гаджет премиум-класса.

Корпус также покрыт приятным на ощупь прорезиненным материалом, а рельефная текстура улучшает обхват и удержание во время съемок.

Конструкция

DJI OM 4 – не первый телефонный стабилизатор со складной конструкцией. Однако он самый простой в подготовке к съемке.

В то время, как конкуренты предлагают сменные подвесы и требуют некоторое время для подготовки, сборки и калибровки, стабилизатор от DJI готов к работе буквально за пару секунд – все благодаря цельно собранной конструкции.

Все шарниры идеально подогнаны друг к другу, а чтобы они не разбалтывались во время транспортировки, и фиксируются на внутренних защелках. В собранном виде он является одним из самых компактных в своем сегменте.

Раскладывание и складывание ­совершается буквально в пару движений – справится даже ребенок. Поэтому DJI OM 4 будет очень полезным гаджетом для новичков, но при этом он оснащен богатым набором функций, который приятно удивит даже для профессионала.

DJI усилил внутренние моторчики стабилизатора таким образом, чтобы OM 4 было легче работать с крупными и тяжелыми смартфонами. В прошлом году ограничение на вес совместимого смартфона составляло 230 грамм, но OM 4 может работать с телефонами, которые весят более 300 грамм.

Элементы управления

Все элементы управления DJI OM 4 вынесены на эргономичную ручку. Вообще кнопок мало, но все они многофункциональные и выполняют несколько функций в разных режимах, чтобы не перегружать конструкцию лишними элементами.

Под указательным пальцем размещена кнопка в виде курка. Она отвечает одновременно за режимы стабилизации и умеет переключать приложение между фронтальной и тыловой камерами, а также активировать слежение за объектом.

Под большим пальцем находятся кнопка включения, кнопка "затвора" и четырехпозиционный джойстик. Чуть выше расположен четырехсекционный индикатор заряда батареи и индикатор включения.

Джойстик можно настроить на три разных режима работы: поворот смартфона в вертикальной или горизонтальной плоскости, перемещение в X и Y осях или свободный стиль.

Кнопка включения тоже непростая. Помимо старта работы она отвечает за смену режима между фото и видео, двойное нажатие переключает между портретным или ландшафтным режимами, а три нажатия переводят стабилизатор в режим ожидания.

Качелька трансфокатора выполняет функцию зума при подключении к DJI OM 4 по Bluetooth. В итоге Osmo Mobile 4 практически полностью управляется одной рукой.

На нижнем торце ручки есть металлическое гнездо для установки DJI OM 4 на штатив, который идет в комплекте. Дополнительно в ручке есть отверстие для страховочной веревочной петли.

DJI заявляет о 15 часах автономной работы. Причем за время тестирования мне так и не удалось разрядить его "в ноль", все благодаря емкому аккумулятору и экономичному его расходу.

Наряду с этим временем автономной работы появился новый полноразмерный USB-порт, который может заряжать устройства от Osmo. Также стоит отметить, что Osmo Mobile 4 поддерживает USB-C для быстрой зарядки на устройствах, которые его поддерживают.

Крепления

В комплект поставки DJI OM 4 входят два типа магнитных креплений. Первый - металлический зажим: вы защелкиваете его по краям телефона (до 84 мм в ширину и до 10 мм в толщину), а затем защелкиваете зажим на магнитном кронштейне стабилизатора.

Зажим довольно прочный, но не подходит для толстых корпусов. Поэтому в большинстве случаев со смартфона нужно будет снять чехол перед установкой, чтобы зажим работал правильно.

С помощью зажима на телефоне вы можете в любое время прикрепить или снять телефон с стабилизатора. Магнит, кстати, очень мощный и требует усилия в 5,5 кг, чтобы снять зажим с посадочного места, так что за падения смартфона с крепления волноваться не стоит.

Преимущество такого способа заключается в "эффекте памяти". Это избавляет от необходимости калибровать стабилизатор каждый раз, когда вы снимаете телефон. Для длительных съемок это может сэкономить массу времени.

Также в коробке есть магнитный держатель в виде колечка. Он являет собой цельнометаллический PopSocket. После того, как он приклеивается к корпусу телефона, с его помощью можно прикрепить смартфон прямо к стабилизатору без необходимости использовать зажим. Чтобы приклеить магнитный держатель точно в центре, в комплекте идет специальный трафарет.

Использование

Для работы с Osmo Mobile 4 производитель предлагает бесплатное приложение DJI Mimo. Оно довольно объемное (200 МБ), так что перед выходом на съемки лучше его закачать через Wi-Fi.

DJI Mimo открывает дополнительные творческие возможности. В их числе специальные интеллектуальные режимы как ActiveTrack, Hyperlapse и Motionlapse – они упрощают получение отличных результатов видео даже со среднего смартфона. Однако стоит понимать, что стабилизатор лишь инструмент для улучшения видео, а его качество будет зависеть от возможностей фотокамеры и ее разрешения, так что для достижения наилучших результатов луче использовать хороший камерафон, вроде флагманов серии Samsung Galaxy или последние iPhone.

Главное достоинство DJI OM 4 – в режиме слежения за объектом Active Track. Достаточно выделить рамкой объект слежения и приложение будет автоматически удерживать фокус на объекте, поворачивая камеру за его следом.

В приложении Mimo для OM 4 появилась новая функция под названием DynamicZoom, которая имитирует кинематографический эффект, при котором объект остается в одном положении, но фон становится меньше или больше. На практике далеко до качества профессиональных камер, но в качестве любительских съемок получается очень даже неплохо.

В портфолио возможностей DJI Mimo есть пара интересных творческих режимов, связанных с интервальной съемкой: Motion Timelapse и Hyperlapse.

Motion Timelapse достаточно выбрать от двух до четырех точек в пространстве, между которыми стабилизатор медленно будет перемещать камеру смартфона - в этом случае лучше снимать неподвижно со штатива.

При Hyperlapse съемка происходит в движении, но само видео ускоряется, создавая приятный эффект "гиперлапс", который отлично подходит для путешествий – мне он понравился больше всего. При этом можно использовать Active Track, чтобы удерживать выбранный объект в нужной точке кадра.

DJI Mimo предлагает еще один режим – SpinShot. Он используется для создания коротких видеофрагментов. Первый раз съемка и создание кажутся громоздкими, но автоматизированная система склеивания и подсказки помогают создать короткий клип на смартфоне всего за 5 минут.

Итог

DJI OM 4 действительно оказался очень удобным и простым в использовании стедикамом, который превращает ваш смартфон в видеокамеру для съемок своих киношедевров. Простота использования, с которой справится даже ребенок, удобство и быстрота настройки делают его лучшим устройством в своем классе.