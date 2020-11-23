G20 обязалась помочь странам, которые наиболее пострадали в результате пандемии коронавируса нового типа.

Страны "двадцатки" заявили о необходимости немедленно установить контроль над распространением коронавируса нового типа, поскольку от этого прямо зависит восстановление мировой экономики. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита G20, сообщает агентство Reuters.

Мы полны решимости продолжать, пока это необходимо, использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для сохранения жизни людей, рабочих мест и доходов населения, поддержки восстановления мировой экономики, а также повышения устойчивости финансовой системы при одновременном предотвращении рисков снижения экономической активности.

Кроме того, участники саммита обязались помочь наиболее пострадавшим в результате пандемии нового коронавируса странам.

Мы продолжим прилагать усилия для защиты жизней и оказания помощи. Необходимо координировать наши действия на глобальном уровне и действовать солидарно. Мы стремимся привести мир к восстановлению после пандемии.

Ранее стало известно что саммит G20 пройдет в онлайн-формате.