Бил Гейтс предсказал грядущую страшную пандемию [ Редактировать ]
Один из создателей Microsoft Билл Гейтс заявил о неизбежности новой пандемии. По его мнению, она нагрянет не через сто лет, как было с коронавирусом и испанкой, а уже в ближайшие годы.
Об этом идет речь в подкасте с актрисой Рашидой Джонс, посвященном последствиям COVID-19.
Обсуждая с Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи коронавирус, американский миллиардер предсказал, что человечеству вряд ли удастся избежать новой пандемии. Гейтс считает, что она может начаться уже через три года, а при лучших раскладах - через 20 лет.
Но также миллиардер уточнил, что в следующий раз человечество будет подготовлено к пандемии намного лучше: будут разработаны системы тестирования потенциальных носителей инфекции и механизмы введения карантина.
Также участники обсуждения пришли к выводу, что человечеству предстоит пройти долгий путь, прежде чем жизнь вернется в нормальное русло.
по теме
В Сумской области случился пожар в пятиэтажном отеле. В результате были эвакуированы 26 человек
Огонь поразил 75% ее тела
Реальні зміни чи ще одне фейкове "покращення"? У наших містах знову заговорили про те, що потрібно вирішувати проблему з хрущовками
Персонал обласної психіатричної лікарні вже три місяці не отримує заробленого. Кажуть, на роботу ходять, доглядають за пацієнтами, та натомість нічого не отримують
В більшості міст України готуються вже до других карантинних вихідних. Епідемія невпинно шириться, тож скасовувати розпорядження влада не збирається