Один из создателей Microsoft Билл Гейтс заявил о неизбежности новой пандемии. По его мнению, она нагрянет не через сто лет, как было с коронавирусом и испанкой, а уже в ближайшие годы.

Об этом идет речь в подкасте с актрисой Рашидой Джонс, посвященном последствиям COVID-19.

Обсуждая с Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи коронавирус, американский миллиардер предсказал, что человечеству вряд ли удастся избежать новой пандемии. Гейтс считает, что она может начаться уже через три года, а при лучших раскладах - через 20 лет.

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Но также миллиардер уточнил, что в следующий раз человечество будет подготовлено к пандемии намного лучше: будут разработаны системы тестирования потенциальных носителей инфекции и механизмы введения карантина.

Также участники обсуждения пришли к выводу, что человечеству предстоит пройти долгий путь, прежде чем жизнь вернется в нормальное русло.

Ранее Билл Гейтс назвал способ "победы" над коронавирусом.