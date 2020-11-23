Черкаси карантинні: як поліція штрафує порушників вихідного локдауну [ Редактировать ]
Уже другі вихідні в Україні діє карантин вихідного дня. Нині для всіх регіонів чинні обмеження, які раніше були запроваджені в помаранчевій зоні. Чи дотримуються вимог та чи штрафують порушників - дивіться у матеріалі з Черкас.
Вже другі вихідні для інспекторів черкаської поліції та Держпродспоживслужби ранок починається не з кави. У пошуках порушників "карантину вихідного дня" групи працюють по всьому місту. І у цій справі потрібні не лише посвідчення. Допомагають гострий нюх, зір... та інтуїція. Ззовні, деякі кав'ярні та ресторани ніби і працюють, але за зачиненими дверима.
Там є замок ? Замок висить …ну зрозуміло, значить заклад не працює.
Працює чи ні - перевірити інспекція не може, не має на це повноважень. На відміну від колег двері кав'ярні пані Маргарити відчинені. Контролерів тут зустрічають із посмішкою - мовляв, на вихідні відвідувачів не приймають, а вирішують господарчі проблеми. Власниця запевняє, 17 тисяч гривень штрафу для неї занадто суворе покарання, адже через карантинні обмеження бізнес ледь животіє.
Маргарита Скрипка, власниця кав'ярні:
Стаємо за барною стойкою, самі власники і працюємо …коли трохи дівчата, одну смену взагалі вже убрали.
Ті хто не хоче втрачати заробіток у вихідні, намагаються пристосуватись до нових правил. Побутові магазини працюють через інтернет і відкриті лише на видачу товарів, ресторани - теж "на виніс". Але є й винятки. Так у цій міні-піцерії інспекція заскочила відвідувачів прямо за барною стійкою. Люди поспішили вийти, а працівниця запевнила - лише приймає замовлення.
- Ну ми приймаємо людей, які замовляють піцу, через певний період часу прийдуть її заберуть. - Ви працюєте тільки на виніс? - На виніс звичайно.
"Драконівські штрафи" за порушення карантину передбачені і для відвідувачів та покупців, кажуть у держпродспоживслужбі. Поки що місця, де "можна не стримуватися на вихідні" - аптеки, банки, та продуктові магазини.
Хоча в інспекції кажуть, контролювати потік людей власники повинні навіть у супермаркетах. За законом не більше п'ятдесяти відвідувачів на сто квадратних метрів. Адміністратору цього магазину порекомендували звернути на це увагу.
Тетяна Рибак, головна спеціалістка ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області:
Ми рекомендували йому, що все-таки обмежити - встановити режим входу у торгівельну залу, розмежувати трошки того, що дійсно, людей багато ми залишили акт і написали цю рекомендацію.
Цього разу держпродспоживслужба протоколів не складала. Але пообіцяла повернутися із новою перевіркою.
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