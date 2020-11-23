Американская соцсеть Facebook передаст аккаунт от президента Дональда Трампа до новоизбранного лидера США Джо Байдена в день инаугурации. Об этом пишет Reuters.

Такая процедура была проведена в 2017, когда аккаунт в Facebook и Instagram президента Обамы перешел к Трампу.

В 2017 году мы работали как с администрацией Обамы, так и администрацией Трампа, чтобы 20 января переход их аккаунтов в Facebook и Instagram состоялся беспрепятственно, и мы ожидаем сделать то же в этой ситуации.

Отмечается, что другие аккаунты официальных лиц страны, такие как @VP (вице-президент), @FLOTUS (первая леди США), @whitehouse (Белый дом), также будут переданы администрации нового президента.

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