В Украине хотят ввести новый налог [ Редактировать ]
В партии "Слуга народа" думаю о введении нового налога, поступления с которого пойдут в местные бюджеты. Таким образом власть пытается найти диалог с регионами. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Тем не менее на данный момент это всего лишь идея. Пока удовлетворить интересы регионов собираются через увеличение расходов на соцэкономразвитие в бюджете на 2021 год.
Пока в "Слуге народа" рассчитывают снять часть проблем через принятие законопроекта о местных госадминистрациях. Он был внесен в парламент в конце октября.
Любой мэр - это политик, пусть даже регионального масштаба. А для политика очень важно сохранять лицо, этого во власти не понимают. Если вы на мэра всех собак спускаете, полощете его в медиа, то чего удивляться, что к вам потом такое отношение с его стороны?
Ранее мы писали о том, сколько и кому придется платить новые налоги на продажу авто.
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