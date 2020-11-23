Власти КНР закрыли на карантин город Маньчжурия из-за в автономном районе Внутренняя Монголия из-за двух выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инфекцию обнаружили у сотрудников одного из предприятий во время планового тестирования. Всех сотрудников предприятия отправили на срочную эпидемиологическую проверку.

Отмечается, что в городе Маньчжурия живут 250 тысяч человек. Там запретили массовые собрания и большие банкеты. Кроме того, будет проведено массовое тестирование всех горожан.

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