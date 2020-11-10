Испытания китайской вакцины от COVID-19 приостановлены [ Редактировать ]
Источник: Sinovac Biotech
После смерти одного из волонтеров в Бразилии приостановили клинические испытания вакцины от COVID-19 "Коронавак" китайской фармакологической компании Sinovac Biotech. Об этом сообщает Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa .
Ведомство сообщило о приостановке клинических испытаний вакцины Sinovac Biotech в связи с "серьезным побочным эффектом".
21 сентября сообщалось о смерти 28-летнего добровольца в Бразилии, принимавшего участие в испытаниях препарата от COVID-19 Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.
В мире разрабатывается более 200 вакцин от COVID-19. По данным ВОЗ, к финальному третьему этапу испытания вакцины подошли шесть команд ученых:
- Оксфордского университета совместно с AstraZeneca;
- американской Moderna совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США;
- немецкой BioNTech (совместно с Fosun Pharma и Pfizer;
- китайской Sinovac;
- Уханьского института вирусологии совместно с Sinopharm;
- Пекинского института вирусологии совместно с Sinopharm.
Российская вакцина "Спутник V", созданная в Центре Гамалеи, также находится на этапе третьей фазе испытаний. Российские власти называют ее первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.
Ранее сообщалось, что компания Pfizer отчиталась об успешных испытаниях вакцины от COVID-19.
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