Смерть подопытного привела к остановке испытаний вакцины в Бразилии Источник: Sinovac Biotech

После смерти одного из волонтеров в Бразилии приостановили клинические испытания вакцины от COVID-19 "Коронавак" китайской фармакологической компании Sinovac Biotech. Об этом сообщает Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa .

Ведомство сообщило о приостановке клинических испытаний вакцины Sinovac Biotech в связи с "серьезным побочным эффектом".

21 сентября сообщалось о смерти 28-летнего добровольца в Бразилии, принимавшего участие в испытаниях препарата от COVID-19 Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

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В мире разрабатывается более 200 вакцин от COVID-19. По данным ВОЗ, к финальному третьему этапу испытания вакцины подошли шесть команд ученых:

Оксфордского университета совместно с AstraZeneca;

американской Moderna совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США;

немецкой BioNTech (совместно с Fosun Pharma и Pfizer;

китайской Sinovac;

Уханьского института вирусологии совместно с Sinopharm;

Пекинского института вирусологии совместно с Sinopharm.

Российская вакцина "Спутник V", созданная в Центре Гамалеи, также находится на этапе третьей фазе испытаний. Российские власти называют ее первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

Ранее сообщалось, что компания Pfizer отчиталась об успешных испытаниях вакцины от COVID-19.