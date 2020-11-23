Смертельная "ловушка": мужчина в лифте пролетел 6 метров и рухнул в шахту [ Редактировать ]
В понедельник, 23 ноября, в Святошинском районе, в одном из гипермаркетов произошел несчастный случай. В здании оборвался лифт, внутри которого находился человек. Об этом сообщает "Информатор".
В лифте находился 52-летний грузчик торгового центра. Мужчина, который оказался буквально в "ловушке", скончался на месте.
В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева рассказали, что кабина лифта, в которой был мужчина, пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту. Отмечается, что мужчина умер до приезда "скорой".
Ранее сообщалось, что под Одессой лифт с ребенком "улетел" вниз.
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