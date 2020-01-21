В Киеве, в многоэтажном доме жилого комплекса "Венеция", что находится на улице Вильямса, 19/14, произошло чрезвычайное происшествие. Так, в лифте оборвался трос, кабина с пассажирами рухнула вниз. "Об этом сообщают "Вести.ua".

"Сегодня в секции "В" нашего дома оборвался трос грузового лифта и он упал. Внутри были люди. Повезло, что обрыв произошел в то время, когда лифт начал подниматься с минус первого этажа на первый, и никто не пострадал. Страшно представить, что было бы, если бы он упал с 20-го этажа", - рассказал житель дома Денис К.

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По словам местных жителей, обрыв троса происходит в этом доме не в первый раз, а лифты "шатаются" и "гремят" во всех парадных.

"Нашему дому всего 5 лет и все это время мы боимся заходить в лифты, а детям говорим, чтобы шли по лестнице. На обращения о странной работе лифтов, наш ЖЭК, компания "Ликожитлосервис", не реагирует", - прокомментировала жительница секции "Г" Елена.

Пообный случай произошел ранее в доме этого же застройщика, который строил ЖК "Венеция". Президент "Лико-Холдинга" Игорь Лысов сообщал журналистам, что во всех домах, построенных компанией, проверят лифты.

Однако, как отмечают жильцы, купившие у "Лико-Холдинга" квартиры, дальше обещаний дело не пошло.

Ранее сообщалось, что в Виннице строитель разбился во время ремонта крыши ТЦ. Также мы писали о том, что в Киеве оборвался лифт с людьми.