В городе Черноморске Одесской области в многоэтажке оборвался лифт с 10-летним ребенком внутри .

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации, кабина лифта совершила экстренное торможение в районе 3 этажа.

8 августа в 7:16 поступило сообщение о том, что в жилом доме оборвался лифт. По прибытию на место вызова спасатели установили, что в 9-ти этажном жилом доме оборвался лифт с 8-го этажа и совершил аварийное торможение на 3-м, в котором находилась ребенок.

Отмечается, что с помощью шансового инструмента спасатели открыли двери лифта, ребенка, ориентировочно 10 лет, спасли и передали родителям.

Ранее мы писали, что в одной из столичных новостроек оборвался лифт с пассажирами. Кабина "летела" с 20 этажа.