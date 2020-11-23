За отсутствие маски в общественных местах и транспорте в Киеве уже штрафуют людей. Так, на выходных в столице выписали первые административные протоколы. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

21-22 ноября в ходе рейдов по общественным местам и транспорту составили 17 административных протоколов за отсутствие средств индивидуальной защиты. За такое нарушение предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен.

В полиции подчеркивают, что нацелены в первую очередь на превентивную работу.

Если граждане не будут реагировать на замечания и отказываться от использования средств индивидуальной защиты, правоохранители, в пределах своей компетенции будут привлекать таких правонарушителей к ответственности".

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.

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