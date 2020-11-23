Штрафы за отсутствие маски: в полиции сделали заявление [ Редактировать ]
За отсутствие маски в общественных местах и транспорте в Киеве уже штрафуют людей. Так, на выходных в столице выписали первые административные протоколы. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.
21-22 ноября в ходе рейдов по общественным местам и транспорту составили 17 административных протоколов за отсутствие средств индивидуальной защиты. За такое нарушение предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен.
В полиции подчеркивают, что нацелены в первую очередь на превентивную работу.
Если граждане не будут реагировать на замечания и отказываться от использования средств индивидуальной защиты, правоохранители, в пределах своей компетенции будут привлекать таких правонарушителей к ответственности".
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
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