В Киеве из-за COVID-19 на карантин закрыли восемь школ и четыре детсада. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 8 школ. На дистанционном обучении в целом 1016 классов в 272 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1166. Также болеют более 790 педагогов", - сказал он.

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По словам городского главы, в детских садах из-за выявленных случаев коронавируса временно закрыты 176 групп в 135 садах, а также полностью закрыты на карантин четыре детсада. Наполненность детей в этих учреждениях сегодня составляет более 46 процентов.

Напомним, в Киеве катастрофическая ситуация с зараженными коронавирусом.

Также мы писали о том, что в Киеве назвали нарушителей карантина выходного дня.