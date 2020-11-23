Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины грозится подать на "Укрзализныцю" в суд за то, что железнодорожникам не повысили оклады и тарифные ставки, и причиной этому называют непрофессионализм предыдущего руководства перевозчика.

Об этом пишет для издания "Матрица Свободы" эксперт Елена Прагина.

Как она сообщает, профсоюз железнодорожников апеллирует к соглашению, подписанному в августе, согласно которому до 1 октября должна была быть ликвидирована задолженность по зарплате 700 млн грн, повышены тарифные ставки и должностные оклады на 25% и многое другое.

"Подписывал это соглашение кто-то из команды Ивана Юрика… а может, Желько Марчека? В любом случае, оба были лишь исполняющими обязанности и явно не планировали оставаться надолго. Как говорится, "вот вам соглашение, только отстаньте… все равно не мне его выполнять", - отмечает блогер.

Даже в условиях убыточности "Укрзализныци" задолженность по зарплате сократилась вполовину и составляет 400 млн грн. Многим работникам вернули 5-дневную рабочую неделю, ведутся поиски финансирования для повышения окладов и должностных тарифов.

Второй аргумент, к которому прибегнул Профсоюз в своих угрозах "засудить" УЗ - это прибыльность компании в 2019. По мнению председателя Профсоюза Вадима Бубняка, "Укрзализныця" получила 3 млрд чистой прибыли, при этом сэкономив за 9 месяцев 1,5 млрд грн на оплате труда и 700 млн грн на невыполнении обязательств отраслевого соглашения.

"Причем тут прибыль 2019 к экономии на зарплате 2020? Во-первых, прибыль 2019 - это громкие слова экс-председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, который, озвучивая эту цифру, забыл добавить информацию о катастрофическом износе подвижного состава УЗ и потребности финансирования пассажироперевозок в размере десятков миллиардов гривен. Во-вторых, откуда нарисовалась цифра в 1,5 млрд грн экономии на зарплате, если долг на момент подписания соглашения был 700 млн грн? У железнодорожников есть выбор: получить сейчас все долги по зарплате и повышение окладов и остаться без работы, т.к. без инвестиций в вагоны и локомотивы скоро будет не на чем ездить, или немного потерпеть, получить все долги и работать дальше с повышенными окладами. Хотя кому интересно, что Жмак - один из первых, кто всерьез взялся за ремонт парка и кардинальное обновление УЖД…", - пишет автор материала.

Как отмечает Елена Прагина, задача Владимира Жмака – "выдержать нападки раздосадованных предыдущим руководством работников", реализовать стратегию по реформированию ЖД, выведению компании на уровень доходности и выплачивать "накопленные Кравцовым, Юриком и Марчеком долги по зарплате". Соглашение с Профсоюзом постепенно выполняется, а заявления его председателя "похожи на пиар", отмечает она.