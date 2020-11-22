Какой знак зодиака самый мечтательный [ Редактировать ]
Некоторые люди настолько погружены в свой мир, что иногда путают реальную жизнь с иллюзией. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый мечтательный.
Итак, на первом месте оказались Рыбы. Это самые мечтательные и чувствительные знаки зодиака, которые обожают постоянно витать в облаках. Так им легче уходить от трудностей и повседневных проблем, бороться с грустью и стрессом.
Рыбам нравится быть дивным, ранимым и романтичным персонажем, они тяготеют к природе и прекрасно чувствуют искусство.
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