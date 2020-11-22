Некоторые люди настолько погружены в свой мир, что иногда путают реальную жизнь с иллюзией. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый мечтательный.

Итак, на первом месте оказались Рыбы. Это самые мечтательные и чувствительные знаки зодиака, которые обожают постоянно витать в облаках. Так им легче уходить от трудностей и повседневных проблем, бороться с грустью и стрессом.

Рыбам нравится быть дивным, ранимым и романтичным персонажем, они тяготеют к природе и прекрасно чувствуют искусство.

Ранее мы писали, какой знак зодиака самый тщеславный.