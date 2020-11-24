В МВФ оценили налоговую политику Украины [ Редактировать ]
В Международном валютном фонде считают, что Украина ведет налоговую политику на два фронта. Киев занимается обновлением налоговой системы и одновременно ставит под сомнение существующие ее положения. Об этом говорится в отчете МВФ.
Соответствующий вывод сделал Департамент по фискальным вопросам МВФ, осуществив отдаленную миссию.
В МВФ отметили значительные усилия Украины в направлении модернизации международных аспектов налога на прибыль, но предостерегли от опасности его отмены из-за желания отдельных лиц.
"Налоговая политика в Украине ведется на два фронта. С одной стороны, за эти годы была проведена значительная работа по постепенному совершенствованию и обновлению налоговой системы, а с другой под сомнение ставятся основные положения существующей системы", - говорится в отчете.
Ранее Милованов заявил, что транша МВФ в этом году не будет.
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