Украина не успеет получить транш от Международного валютного фонда в этом году. Об этом заявил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов в эфире программы "Свобода слова".

Транша не будет. Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет

Милованов добавил, что несмотря на это до конца текущего года можно успеть достичь договоренностей на рабочем уровне, которые могут дать возможность Украине взять заимствования у других структур.

Это позитивный сигнал рынкам финансовым, который позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, по приемлемым процентам

Также советник главы Офиса президента отметил, что украинская экономика адаптировалась к условиям карантина и в случае введения полного локдауну, пока потеряет три раза меньше, чем во время весеннего карантина.

Интересует, если очень упрощенно, первое - жизни людей. Второе - влияние на экономику. На днях будет у нас пресс-релиз исследованию, если мы введем жесткий карантин, насколько он ударит по экономике, сколько% ВВП, если жаргоном говорить, часть экономики, которую мы дополнительно потеряем. Скажу, что в три раза меньше, чем было весной. Потому что модели показывают, что украинская экономика адаптировалась

Он отметил, что вряд ли в Украине будет введен полный локдаун.

Нам не нужно закрывать всю экономику. Нам нужно ограничивать определенные типы бизнеса, где люди одновременно могут заразиться. Это будут определенные отрасли, определенные типы бизнеса, где будут эти ограничения

Напомним, в Раде рассказали, когда Украина получит транш МВФ.

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