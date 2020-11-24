Парламент Казахстана взял в работу законопроект об отмене смертной казни. Таким образом, в стране официально начался процесс отмены смертной казни, сообщает Sputnik Казахстан.

Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских политических правах, который направлен на отмену смертной казни, был подписан 28 сентября 2020 года в Нью-Йорке.

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"Протокол направлен на принятие нашей страной международных обязательств по отмене смертной казни. Комитет готов принять в работу этот законопроект и подготовить по нему заключение до 23 июня 2021 года", - заявил депутат парламента Мухтар Ерман.

В Казахстане с 2003 года действует мораторий на исполнение смертной казни. При этом суды могут выносить такие приговоры. В качестве альтернативы используют пожизненное заключение.

Таким образом, на постсоветском пространстве смертная казнь остается только в Беларуси.

Ранее сообщалось, что в Китае власти вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавирусной болезни.