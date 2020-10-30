Кабинет министров Украины повысил зарплаты семейным врачам, подняв ставку за оказание медицинской помощи за каждого пациента на 51 гривну.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

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По его словам, на вчерашнем заседании Кабмина внесли изменения в программу медицинских гарантий, подняв капитационную ставку для семейных врачей - фактически за каждую подписанную декларацию.

"Ранее она составляла 600 гривен 48 копеек, а сейчас - 651 гривен 60 копеек", - отметил Степанов.

Он также добавил, что, например, если с семейным врачом по максимуму подписали 1 800 деклараций, то он дополнительно получит около 7 500 гривен.

Ранее сообщалось, что Кабмин дал больше миллиарда на зарплаты шахтерам.