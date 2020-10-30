Зарплаты семейным врачам в Украине повысили [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины повысил зарплаты семейным врачам, подняв ставку за оказание медицинской помощи за каждого пациента на 51 гривну.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
По его словам, на вчерашнем заседании Кабмина внесли изменения в программу медицинских гарантий, подняв капитационную ставку для семейных врачей - фактически за каждую подписанную декларацию.
"Ранее она составляла 600 гривен 48 копеек, а сейчас - 651 гривен 60 копеек", - отметил Степанов.
Он также добавил, что, например, если с семейным врачом по максимуму подписали 1 800 деклараций, то он дополнительно получит около 7 500 гривен.
Ранее сообщалось, что Кабмин дал больше миллиарда на зарплаты шахтерам.
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