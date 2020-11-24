Во вторник, 24 ноября, стало известно, что от COVID-19 скончался Генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев. Об этом сообщили в Офисе президента.



Александр Дегтярев родился 31 октября 1951 года в городе Яранск Кировской области. Окончил Ленинградский механический институт и Днепропетровский национальный университет. Проходил стажировку в ряде аэрокосмических компаний США и Франции.



Александр Дегтярев пришел в КБ "Южное" в 1975 году, где и работал по сей день. За 35 лет работы он прошел путь от инженера до генерального конструктора и генерального директора.



За годы работы Александр Дегтярев внес существенный вклад в создание известных ракетно-космических комплексов в международной кооперации - "Морской старт", "Наземный старт" и "Днепр". Кроме того, удалось наладить связи с космическими агентствами Европы, США, Египта, Японии и других стран.

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