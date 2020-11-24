В Чернигове "утилизировали" директора местного стадиона (видео) [ Редактировать ]
В Чернигове группа неизвестных с символикой футбольного клуба "Десна" выбросили в мусорный бак директора стадиона Александра Овчаренко. Об этом сообщает "Суспильне Спорт".
Злоумышленники вывели на улицу мужчину и, после закидывания его в бак, разбили голову.
Отмечается, что этих людей организовано привезли и вывезли со стадиона на машинах. Никаких комментариев они не давали.
Ранее мы писали, что на стадионе в Павлограде нашли труп. Судмедэксперты и полиция выясняют обстоятельства смерти пострадавшего.
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