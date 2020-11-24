Зеленский заявил, кто первым получит вакцину от COVID-19 [ Редактировать ]
Во вторник, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине первыми вакциной от коронавируса будут привиты группы риска.
Среди них медики, учителя и люди старше 60 лет.
Он также отметил, что сейчас ведется работа по увеличению количества тестов и ужесточению контроля за соблюдением карантинных мероприятий.
"Также мы увеличиваем количество ежедневных тестов, в том числе бесплатных тестов через мобильные бригады. Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода, а также усиливаем контроль за соблюдением карантинных мер", - сказал Зеленский.
Ранее Зеленский рассказал о плодотворной работе на изоляции.
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