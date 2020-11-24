Во вторник, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине первыми вакциной от коронавируса будут привиты группы риска.

Среди них медики, учителя и люди старше 60 лет.

Он также отметил, что сейчас ведется работа по увеличению количества тестов и ужесточению контроля за соблюдением карантинных мероприятий.

"Также мы увеличиваем количество ежедневных тестов, в том числе бесплатных тестов через мобильные бригады. Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода, а также усиливаем контроль за соблюдением карантинных мер", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал о плодотворной работе на изоляции.