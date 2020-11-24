"Рад вернуться": Зеленский рассказал о плодотворной работе на изоляции (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с сообщением о своем выздоровлении от COVID-19. Он опубликовал его в своем Telegram-канале.
"Рад вернуться к работе в обычном режиме. Рад увидеть жену и детей не через экран телефона, а наконец обнять их и расцеловать. Рад присоединиться к команде с 287 000 сограждан, которые победили COVID-19. Рад со всеми украинцами продолжать строить новое государство", - заявил глава государства.
Также он отметил: "Пока новостийщики молчат о хорошем, потому что упадут рейтинги, и продают вам ужас, предательство и ненависть, я расскажу о важных достижениях и победах, которых мы достигли вместе. Без посредников. Без манипуляций. Но с антителами - против COVID-19 и против лжи".
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