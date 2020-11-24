"Очнулся - гипс": Влад Яма рассказал о перенесенной операции [ Редактировать ]
Во вторник, 24 ноября, известный украинский танцор Влад Яма рассказал о травме, которую получил во время танца на шоу. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Так, по его словам, артисту наложили гипс.
Прилетел, поймал, очнулся - гипс! Спасибо за поддержку и теплый ужин моим родным и всем, кто круглосуточно пишет приятные слова!
"Операция прошла по плану. В институте я не впервые, так что чувствовал себя как дома. Артур Анатольевич, благодарю за Ваши золотые руки и вкусный кофе. Медперсонал - за заботу", - добавил артист.
Сообщается, что теперь Яму ждут 4-5 недель в гипсе и еще больше - реабилитация.
Танцевать - буду! Соглашаться на авантюры - нет. Обнял.
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