Женщина с ножом бросилась на людей в торговом центре Швейцарии [ Редактировать ]
В торговом центре Швейцарии 28-летняя девушка с ножом набросилась людей и нанесла им травмы разной степени тяжести. На даный момент жизням пострадавших ничего не угрожает.
Об этом сообщает Reuters.
Заявление Федеральной прокуратуры:
Универмаг в Лугано стал местом предполагаемого террористического нападения на нескольких человек. В этом контексте один человек со швейцарским гражданством был арестован и в настоящее время находится под стражей. Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело против этого человека.
Одну женщину нападавшая схватила за шею, а второй начала наносить удары ножом в попытке изувечить жертву.
Полиция не исключает террористических мотивов задержанной. Девушку взяли под стражу. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в киевском ресторане зверски убили молодую женщину.
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