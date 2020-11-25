В торговом центре Швейцарии 28-летняя девушка с ножом набросилась людей и нанесла им травмы разной степени тяжести. На даный момент жизням пострадавших ничего не угрожает.

Об этом сообщает Reuters.

Заявление Федеральной прокуратуры:

Универмаг в Лугано стал местом предполагаемого террористического нападения на нескольких человек. В этом контексте один человек со швейцарским гражданством был арестован и в настоящее время находится под стражей. Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело против этого человека.

Одну женщину нападавшая схватила за шею, а второй начала наносить удары ножом в попытке изувечить жертву.

Полиция не исключает террористических мотивов задержанной. Девушку взяли под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в киевском ресторане зверски убили молодую женщину.