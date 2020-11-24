Во вторник, 24 ноября были утверждены официальные результаты выборов в штате Пенсильвания. Так, на выборах президента США победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Об этом сообщил губернатор Пенсильвании Том Вулф в Twitter.

По его словам, сегодня государственный департамент Пенсильвании утвердил результаты выборов 3 ноября на пост президента и вице-президента США.

В соответствии с требованиями федерального закона я подписал свидетельство об установлении … (победы, - ред.) Джо Байдена и Камалы Харрис.

Он также обратился к сотрудникам избирательных комиссий со словами благодарности.

Наши сотрудники, работающие на выборах, подвергались постоянным нападкам, и они действовали превосходно и достойно.

Ранее сообщалось, что штаб Байдена ответил на заявления Трампа о "сфальсифицированных" выборах.

Также мы писали о том, что Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности США.