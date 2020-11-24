Выборы в США: Байдена официально объявили победителем в Пенсильвании [ Редактировать ]
Во вторник, 24 ноября были утверждены официальные результаты выборов в штате Пенсильвания. Так, на выборах президента США победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Об этом сообщил губернатор Пенсильвании Том Вулф в Twitter.
По его словам, сегодня государственный департамент Пенсильвании утвердил результаты выборов 3 ноября на пост президента и вице-президента США.
В соответствии с требованиями федерального закона я подписал свидетельство об установлении … (победы, - ред.) Джо Байдена и Камалы Харрис.
Он также обратился к сотрудникам избирательных комиссий со словами благодарности.
Наши сотрудники, работающие на выборах, подвергались постоянным нападкам, и они действовали превосходно и достойно.
Ранее сообщалось, что штаб Байдена ответил на заявления Трампа о "сфальсифицированных" выборах.
Также мы писали о том, что Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности США.
по теме
Штат Джорджия сертифицировал результаты выборов президента США
В одном из ключевых американских штатов Джорджии полностью пересчитают голоса на президентских выборах
Кандидат в президенты от "Демократической партии" Джо Байден значительно уменьшил отставание от Дональда Трампа
По состоянию на 4 ноября, кандидат в президенты США Джо Байден обходит Дональда Трампа в ряде штатов
Адміністрація чинного керманича США вже повідомила Байдена про готовність передати повноваження. Це перший крок на шляху визнання командою Трампа поразки на виборах