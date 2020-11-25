Чергова історична знахідка біля острова Хортиця. З глибин Дніпра підняли величезний артилерійський лафет часів гетьмана Мазепи. В чому його унікальність - розкажуть наші кореспонденти.

Знахідка, якою можуть пишатися будь-які музеї світу. І зараз вона вже тут на Хортиці.

Але перед тим, як її витягли на берег, історикам довелося спорядити цілу експедицію. Роботи в холодній воді тривали кілька тижнів. Спершу знахідку - очистили від річного мулу. А потім обережно підняли на поверхню.

Коли на дні Дніпра гідроархеологи виявили незнайому конструкцію, то здалося, що перед ними залишки стародавнього корабля. Та згодом зрозуміли, ця кількатонна дерев'яна споруда, кована залізом - величезний артилерійський лафет XVII сторіччя. Про потужність гармати, яка стояла на цьому лафеті, можна судити з його розмірів. Довжина артефакту - майже чотири метри.

Валерій Нефьодов, гідроархеолог, завідувач відділом реставрації Національного заповідника "Хортиця":

Гармата є великого калібру, це осадна гармата. Яка використовувалася для штурму міст, фортець, укріплень того часу. Калібр, по лафету, можна визначитись приблизно 24-32 фунти. Це близько 200 міліметрів.

Саму гармату, яка могла стріляти на відстань до семи кілометрів, поки що знайти не вдалося, кажуть гідроархеологи. Але не без гордощів додають, і цей лафет, сам по собі, уже є унікальною знахідкою.

Максим Остапенко, директор Національного заповідника "Хортиця":

Ну, я не пам'ятаю за останні там багато десятиліть взагалі подібних знахідок під водою. Гарматних лафетів. При чому гарматних лафетів артилерійських, сухопутних. Тут найбільша цінність цієї знахідки, що це сухопутний лафет, який опинився під водою, за якихось дивних обставин і дійшов до нашого часу.

Подібних артилерійських артефактів у своїй колекції наразі не має жоден музей в Україні - відзначають історики.

Валерій Нефьодов, гідроархеолог, завідувач відділом реставрації Національного заповідника "Хортиця":

Лафет дуже добре зберігся. Колеса були зняті ще в XVIII столітті. Сподіваємось в подальших дослідженнях може десь ми їх іще знайдемо. Виявимо. Ну. Сама гармата де, поки що не знаємо. Будемо шукати.

Попереду у істориків також тривала робота зі збереження знахідки. Аби та не розсипалася від старості, її потрібно буде законсервувати за спеціальною технологією. А потім на лафет чекає реставрація, аби він зміг посісти чільне місце в майбутньому музеї судноплавства на острові Хортиця.