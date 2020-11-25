По состоянию на 25 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Сумской, Черкасской и Запорожской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Сумской области - 860,7 (+), в Черкасской области - 738,3 (+) и в Запорожской области - 657,4 (+).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 137,6 (+), в Луганской области - 156,9 (-) и в Винницкой области - 195,8 (+).

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