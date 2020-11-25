Коронавирус уносит жизни украинцев: последняя информация от Минздрава [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 25 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 661858 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 11492 человека. За сутки умерли еще 229 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 307778 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 8420 украинцев.
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