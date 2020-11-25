В Шотландии тампоны и прокладки будут раздавать бесплатно [ Редактировать ]
Шотландия стала первой страной в мире, где средства женской гигиены (прокладки и тампоны), будут раздавать женщинам бесплатно. Об этом сообщает The Gardian.
Закон о бесплатном обеспечении периодическими продуктами 24 ноября прошел заключительное голосование в парламенте Шотландии. Теперь местные власти должны обеспечить прокладками и тампонами всех, кто в них нуждается.
Это стало возможным благодаря четырехлетней кампании, начатой пресс-секретарем Шотландской лейбористской партии Моникой Леннон.
Она делала упор на том, что почти каждая пятая женщина в стране испытывает материальные трудности, из-за чего не всегда имеет средства на покупку средств гигиены.
По оценкам местных чиновников, шотландки тратят в среднем 13 фунтов стерлингов в месяц на товары для "критических дней". В течении нескольких десятков лет набегает сумма в несколько тысяч фунтов стерлингов.
Обеспечение всех шотландок тампонами и прокладками будет стоить казне 8,7 млн фунтов стерлингов в год.
Ранее сообщалось, что в Шотландии продают остров по цене квартиры.
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