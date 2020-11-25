В Виннице перенесут карантин выходного дня [ Редактировать ]
В Винницком городском совете предложили перенести карантин выходного дня на понедельник и вторник, вместо субботы и воскресенья. Окончательное решение должна принять комиссия ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщил заместитель винницкого городского главы Андрей Очеретный, передает местное издание vlasno.info.
По его словам, так предпринимателям будет легче работать и они получат выручку и смогут выплатить всю заработную плату своим работникам.
"Мы предлагаем областной комиссии ТЭБ и ЧС перенести условные выходные дни на понедельник и вторник... Также написали такое же обращение к премьер-министру Украины", - пояснил Очеретный.
Он также добавил, что для предпринимателей будут инициировать отмену единого налога. Речь идет о налоге для первой и второй групп.
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