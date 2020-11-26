Українці із симптомами коронавірусу, які не можуть отримати доступ до ПЛР-тестування, відтепер мають змогу самостійно викликати мобільні бригади. Раніше це могли зробити лише сімейні лікарі та спеціалісти екстренної служби. У МОЗ наголосили - йдеться не про екстрену допомогу, а про бригади для збору крові на тестування. Поки що послуга працюватиме в тестовому режимі. Усі деталі можна дізнатися на сайті Мінздоров'я.

Наталя Чикаленко, керівник групи операторів контактного центру Міністерства охорони здоров'я: