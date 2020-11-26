Українці із симптомами СOVID-19 зможуть викликати мобільну бригаду - МОЗ [ Редактировать ]
Українці із симптомами коронавірусу, які не можуть отримати доступ до ПЛР-тестування, відтепер мають змогу самостійно викликати мобільні бригади. Раніше це могли зробити лише сімейні лікарі та спеціалісти екстренної служби. У МОЗ наголосили - йдеться не про екстрену допомогу, а про бригади для збору крові на тестування. Поки що послуга працюватиме в тестовому режимі. Усі деталі можна дізнатися на сайті Мінздоров'я.
Наталя Чикаленко, керівник групи операторів контактного центру Міністерства охорони здоров'я:
Нам були надані відповідні контакти представників по областям, по регіонам, контактних осіб, які займаються саме мобільними бригадами, які можуть скоординувати їхню роботу. Задача агента буде зафіксувати інформацію, передати її відповідній особі і далі уже буде відбуватися виклик.
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