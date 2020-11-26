Разумков сдал тест на коронавирус: какой результат [ Редактировать ]
В четверг, 26 ноября, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что сдал тест на коронавирус.
Об этом он сообщил в своем Facebook.
Результат теста оказался положительным. Он до сих пор находится на самоизоляции.
Ранее больной COVID-19 Разумков рассказал о состояния здоровья.
Напомним, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.
Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
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