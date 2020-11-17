"В какой-то мере я уже президент" - Зеленский [ Редактировать ]
Глава украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью влиятельному немецкому изданию Die Welt рассказал о своих президентских амбициях.
Так, на вопрос журналиста о том, может ли он представить себя в роли президента Украины, Разумков отметил, что у него часто интересовались, не мечтает ли он о "высших должностях".
"Но моя работа - не мечтать, а выполнять актуальные задачи. До следующих выборов еще долгий путь. Украина имеет большие вызовы. Теперь нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, а не на политических амбициях. На украинском моя должность - Глава парламента, на немецком - Президент парламента. Следовательно, по крайней мере в некоторой степени, я - уже президент", - отметил глава Верховной Рады.
Ранее больной COVID-19 Разумков рассказал о состояния здоровья.
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