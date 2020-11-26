Не до развлечений: Disney уволит 32 тысячи сотрудников [ Редактировать ]
Компания Disney планирует уволить 32 тысячи сотрудников в первой половине 2021 года. Об этом говорится в документах, поданных Disney в Комиссию по ценным бумагам и биржам, передает Reuters.
Отмечается, что сокращения в основном коснутся работников тематических парков как в США, так и в других странах мира.
В конце сентября компания заявляла о планах сокращения сотрудников, однако тогда предполагалось уволить лишь 28 тысяч человек. Еще около 37 тысяч сотрудников разных подразделений Disney, сообщает CNBC, находятся в вынужденных отпусках.
В 2020 году "Диснейленды" вынуждены были долгое время не работать в связи с карантинными ограничениями. Тематический парк Disney в южной Калифорнии закрыт до сих пор, "Диснейленд" во Флориде возобновил работу, но с жесткими ограничениями по числу посетителей, парк во Франции открылся и снова закрылся из-за нового карантина, объявленного в стране.
Ранее мы писали о том, что Disney перенесли премьеру самых ожидаемых фильмов.
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